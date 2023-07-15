Мещанова Прасковья Павловна
Место рождения
Дата рождения25.07.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1864 ст.
Бракосочетание
12.10.1881 ст.
Рождение ребёнка
16.10.1887 ст.
Дочь: Блинова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Блинов Федор Никитович
Рождение ребёнка
10.06.1893 ст.
Отец ребёнка: Блинов Федор Никитович
Рождение ребёнка
16.03.1896 ст.
Отец ребёнка: Блинов Федор Никитович
Смерть
Неизвестно