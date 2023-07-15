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Мещанова Прасковья Павловна

Место рождения

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.07.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1864 ст.

Отец: Мещанов Павел Филиппович

Мать: Коновалова Александра Ивановна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.10.1881 ст.

Муж: Блинов Федор Никитович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1887 ст.

Дочь: Блинова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Блинов Федор Никитович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1893 ст.

Сын: Блинов Петр Федорович

Отец ребёнка: Блинов Федор Никитович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1896 ст.

Сын: Блинов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Блинов Федор Никитович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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