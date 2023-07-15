Мещанов Павел Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1858 ст.
Рождение ребёнка
25.07.1864 ст.
Дочь: Мещанова Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Коновалова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мещанова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Коновалова Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно