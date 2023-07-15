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Мещанов Павел Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1858 ст.

Жена: Коновалова Александра Ивановна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1864 ст.

Дочь: Мещанова Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Коновалова Александра Ивановна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мещанова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Коновалова Александра Ивановна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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