Мещанова Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
15.02.1888 ст.
Рождение ребёнка
08.10.1891 ст.
Отец ребёнка: Орешин Никита Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1893 ст.
Отец ребёнка: Орешин Никита Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1896 ст.
Отец ребёнка: Орешин Никита Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1899 ст.
Дочь: Орешина Мария Никитична
Отец ребёнка: Орешин Никита Иванович
Смерть
Неизвестно