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Мещанова Евдокия Павловна

Место рождения

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Мещанов Павел Филиппович

Мать: Коновалова Александра Ивановна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.02.1888 ст.

Муж: Орешин Никита Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1891 ст.

Сын: Орешин Михаил Никитович

Отец ребёнка: Орешин Никита Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1893 ст.

Сын: Орешин Петр Никитович

Отец ребёнка: Орешин Никита Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1896 ст.

Сын: Орешин Василий Никитович

Отец ребёнка: Орешин Никита Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1899 ст.

Дочь: Орешина Мария Никитична

Отец ребёнка: Орешин Никита Иванович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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