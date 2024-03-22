Матрона Логгинова
Место рождения
Дата рождения01.11.1830
Дата смерти04.03.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1830
Отец: Логгин (Фёдоров)
Мать: Марфа Васильева
Бракосочетание
25.04.1848
Муж: Арсений Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1849
Дочь: Анастасия Арсениева
Отец ребёнка: Арсений Андреев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гордий Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Андреев
Рождение ребёнка
13.04.1854
Дочь: Ирина Арсениева
Отец ребёнка: Арсений Андреев
Рождение ребёнка
27.08.1855
Дочь: Марфа Арсениева
Отец ребёнка: Арсений Андреев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ефросиния Арсениева
Отец ребёнка: Арсений Андреев
Рождение ребёнка
26.01.1858
Дочь: Мария Арсениева
Отец ребёнка: Арсений Андреев
Рождение ребёнка
11.01.1860
Дочь: Татьяна Арсениева
Отец ребёнка: Арсений Андреев
Рождение ребёнка
07.01.1861
Сын: Георгий Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Андреев
Смерть
04.03.1895