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Матрона Логгинова

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.11.1830

Дата смерти

04.03.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1830

Отец: Логгин (Фёдоров)

Мать: Марфа Васильева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.04.1848

Муж: Арсений Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1849

Дочь: Анастасия Арсениева

Отец ребёнка: Арсений Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гордий Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Андреев

Рождение ребёнка
13.04.1854

Дочь: Ирина Арсениева

Отец ребёнка: Арсений Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1855

Дочь: Марфа Арсениева

Отец ребёнка: Арсений Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ефросиния Арсениева

Отец ребёнка: Арсений Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1858

Дочь: Мария Арсениева

Отец ребёнка: Арсений Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1860

Дочь: Татьяна Арсениева

Отец ребёнка: Арсений Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1861

Сын: Георгий Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Андреев

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
04.03.1895
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
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