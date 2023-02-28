Логгин (Фёдоров)
Место рождения
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Исидор Логгинов
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
01.11.1830
Дочь: Матрона Логгинова
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
18.04.1835
Дочь: Александра Логгинова
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Елена Логгинова
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Смерть
Неизвестно