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Логгин (Фёдоров)

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: ?

Мать: ?

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Исидор Логгинов

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1830

Дочь: Матрона Логгинова

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1835

Дочь: Александра Логгинова

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Елена Логгинова

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Смерть
Неизвестно
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