Арсений Андреев
Место рождения
Дата рождения27.02.1830
Дата смерти23.04.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1830
Отец: Андрей Матвеев
Мать: Стефанида Иванова
Бракосочетание
25.04.1848
Жена: Матрона Логгинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1849
Дочь: Анастасия Арсениева
Мать ребёнка: Матрона Логгинова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гордий Арсениев
Мать ребёнка: Матрона Логгинова
Рождение ребёнка
13.04.1854
Дочь: Ирина Арсениева
Мать ребёнка: Матрона Логгинова
Рождение ребёнка
27.08.1855
Дочь: Марфа Арсениева
Мать ребёнка: Матрона Логгинова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ефросиния Арсениева
Мать ребёнка: Матрона Логгинова
Рождение ребёнка
26.01.1858
Дочь: Мария Арсениева
Мать ребёнка: Матрона Логгинова
Рождение ребёнка
11.01.1860
Дочь: Татьяна Арсениева
Мать ребёнка: Матрона Логгинова
Рождение ребёнка
07.01.1861
Сын: Георгий Арсениев
Мать ребёнка: Матрона Логгинова
Смерть
23.04.1907