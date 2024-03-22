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Арсений Андреев

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.02.1830

Дата смерти

23.04.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1830

Отец: Андрей Матвеев

Мать: Стефанида Иванова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.04.1848

Жена: Матрона Логгинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1849

Дочь: Анастасия Арсениева

Мать ребёнка: Матрона Логгинова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гордий Арсениев

Мать ребёнка: Матрона Логгинова

Рождение ребёнка
13.04.1854

Дочь: Ирина Арсениева

Мать ребёнка: Матрона Логгинова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1855

Дочь: Марфа Арсениева

Мать ребёнка: Матрона Логгинова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ефросиния Арсениева

Мать ребёнка: Матрона Логгинова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1858

Дочь: Мария Арсениева

Мать ребёнка: Матрона Логгинова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1860

Дочь: Татьяна Арсениева

Мать ребёнка: Матрона Логгинова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1861

Сын: Георгий Арсениев

Мать ребёнка: Матрона Логгинова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
23.04.1907
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
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