Виткина (Миркина) Хая
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиОколо 1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Миркин Абе
Мать: Миркина Мила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыскинд (Виткина) Сарра
Отец ребёнка: Виткин Йосл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неймарк (Виткина) Крейна (Кира)
Отец ребёнка: Виткин Йосл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виткин Йосл
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Клаудская (Виткина) Мария
Отец ребёнка: Виткин Йосл
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Симкина (Виткина) Гинеся
Отец ребёнка: Виткин Йосл
Смерть
Около 1937