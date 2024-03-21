Виткина (Миркина) Хая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виткина (Миркина) Хая

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Около 1937

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Миркин Абе

Мать: Миркина Мила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыскинд (Виткина) Сарра

Отец ребёнка: Виткин Йосл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неймарк (Виткина) Крейна (Кира)

Отец ребёнка: Виткин Йосл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виткин Йосл

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Клаудская (Виткина) Мария

Отец ребёнка: Виткин Йосл

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Симкина (Виткина) Гинеся

Отец ребёнка: Виткин Йосл

Смерть
Около 1937

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