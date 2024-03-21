Симкина (Виткина) Гинеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симкина (Виткина) Гинеся

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Около 1952

Пол

Женский

Отец

Около 1919 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Виткин Йосл

Мать: Виткина (Миркина) Хая

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симкин Арон

Рождение ребёнка
08.10.1942

Дочь: Ковалева (Симкина) Лиза

Отец ребёнка: Симкин Арон

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Симкин ?

Отец ребёнка: Симкин Арон

Смерть
Около 1952

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