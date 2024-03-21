Симкина (Виткина) Гинеся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиОколо 1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Виткин Йосл
Мать: Виткина (Миркина) Хая
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симкин Арон
Рождение ребёнка
08.10.1942
Дочь: Ковалева (Симкина) Лиза
Отец ребёнка: Симкин Арон
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Симкин ?
Отец ребёнка: Симкин Арон
Смерть
Около 1952