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Симкин Арон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1915

Дата смерти

21.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1915

Отец: Симкин Пейсах

Мать: Симкина (Пестун) Соре-Рохл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симкина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симкина (Виткина) Гинеся

Рождение ребёнка
08.10.1942

Дочь: Ковалева (Симкина) Лиза

Мать ребёнка: Симкина (Виткина) Гинеся

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Симкин ?

Мать ребёнка: Симкина (Виткина) Гинеся

Смерть
21.04.1999

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