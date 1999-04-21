Симкин Арон
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1915
Дата смерти21.04.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1915
Отец: Симкин Пейсах
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симкина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симкина (Виткина) Гинеся
Рождение ребёнка
08.10.1942
Дочь: Ковалева (Симкина) Лиза
Мать ребёнка: Симкина (Виткина) Гинеся
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Симкин ?
Мать ребёнка: Симкина (Виткина) Гинеся
Смерть
21.04.1999