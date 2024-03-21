Неймарк (Виткина) Крейна (Кира) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неймарк (Виткина) Крейна (Кира)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1919 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виткин Йосл

Мать: Виткина (Миркина) Хая

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неймарк Исаак

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Неймарк Леонид

Отец ребёнка: Неймарк Исаак

Рождение ребёнка
23.03.1948

Сын: Неймарк Иосиф

Отец ребёнка: Неймарк Исаак

Смерть
Неизвестно

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