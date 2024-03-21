Неймарк (Виткина) Крейна (Кира)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виткин Йосл
Мать: Виткина (Миркина) Хая
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неймарк Исаак
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Неймарк Леонид
Отец ребёнка: Неймарк Исаак
Рождение ребёнка
23.03.1948
Сын: Неймарк Иосиф
Отец ребёнка: Неймарк Исаак
Смерть
Неизвестно