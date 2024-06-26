Широкова Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Качалова (Широкова) Апполинария Давидовна
Отец ребёнка: Широков Давид Андреевич
Рождение ребёнка
01.09.1879 ст.
Сын: Широков Константин Давидович
Отец ребёнка: Широков Давид Андреевич
Рождение ребёнка
08.11.1880 ст.
Дочь: Борисова (Широкова) Екатерина Давидовна
Отец ребёнка: Широков Давид Андреевич
Рождение ребёнка
03.11.1882 ст.
Дочь: Широкова Александра Давидовна
Отец ребёнка: Широков Давид Андреевич
Смерть
Неизвестно