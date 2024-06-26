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Широкова Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Давид Андреевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Качалова (Широкова) Апполинария Давидовна

Отец ребёнка: Широков Давид Андреевич

Грешнево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.09.1879 ст.

Сын: Широков Константин Давидович

Отец ребёнка: Широков Давид Андреевич

Грешнево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.11.1880 ст.

Дочь: Борисова (Широкова) Екатерина Давидовна

Отец ребёнка: Широков Давид Андреевич

Грешнево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.11.1882 ст.

Дочь: Широкова Александра Давидовна

Отец ребёнка: Широков Давид Андреевич

Грешнево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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