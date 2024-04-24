Качалова Апполинария Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качалова Апполинария Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качалов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
01.08.1900 ст.

Сын: Качалов Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Качалов Алексей Михайлович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.03.1907 ст.

Дочь: Качалова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Качалов Алексей Михайлович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.06.1911 ст.

Сын: Качалов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Качалов Алексей Михайлович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.12.1914 ст.

Дочь: Качалова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Качалов Алексей Михайлович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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