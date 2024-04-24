Качалова Апполинария Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1900 ст.
Сын: Качалов Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Качалов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
26.03.1907 ст.
Дочь: Качалова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Качалов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
02.06.1911 ст.
Сын: Качалов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Качалов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
16.12.1914 ст.
Дочь: Качалова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Качалов Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно