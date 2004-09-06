Уткин Афанасий Николаевич
Место рожденияСерюкова
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Уткин Николай Александрович
Мать: не указана
Серюкова
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Утикина ?
Рождение ребёнка
05.07.1927
Дочь: Мельникова Нина Афанасьевна
Мать ребёнка: Утикина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уткин Прокопий (Прокофий) Афанасьевич
Мать ребёнка: Утикина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уткин Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Утикина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утикина ?
Смерть
Неизвестно