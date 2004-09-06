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Уткин Афанасий Николаевич

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Место рождения

Серюкова

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Уткин Николай Александрович

Мать: не указана

Серюкова
Рождение ребёнка
1922

Сын: Уткин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Утикина ?

Рождение ребёнка
05.07.1927

Дочь: Мельникова Нина Афанасьевна

Мать ребёнка: Утикина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Прокопий (Прокофий) Афанасьевич

Мать ребёнка: Утикина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Утикина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утикина ?

Смерть
Неизвестно
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