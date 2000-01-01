Уткин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткин Николай Александрович

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Место рождения

Серюкова

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Уткин Александр Павлович

Мать: Уткина Анна Васильевна

Серюкова
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Уткин Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Серюкова
Рождение ребёнка
1899

Сын: Уткин Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Серюкова
Рождение ребёнка
1903

Сын: Уткин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Серюкова
Смерть
Неизвестно
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