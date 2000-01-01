Уткин Николай Александрович
Место рожденияСерюкова
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Уткин Александр Павлович
Мать: Уткина Анна Васильевна
Серюкова
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Уткин Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Серюкова
Рождение ребёнка
1899
Сын: Уткин Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Серюкова
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: не указана
Серюкова
Смерть
Неизвестно