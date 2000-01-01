Уткина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Соломатова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1875
Сын: Уткин Николай Александрович
Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1880
Сын: Уткин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Уткин Степан Александрович
Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Уткин Павел Александрович
Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно