Уткина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Соломатова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1875

Сын: Уткин Николай Александрович

Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1880

Сын: Уткин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1882

Сын: Уткин Степан Александрович

Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Уткин Павел Александрович

Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Уткин Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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