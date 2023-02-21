Утикина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Обрядова Анастасия
Отец ребёнка: Третьяков Александр
Кирюшина
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Уткин Афанасий Николаевич
Рождение ребёнка
05.07.1927
Дочь: Мельникова Нина Афанасьевна
Отец ребёнка: Уткин Афанасий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Третьяков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уткин Прокопий (Прокофий) Афанасьевич
Отец ребёнка: Уткин Афанасий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уткин Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Уткин Афанасий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно