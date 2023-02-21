Утикина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утикина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Обрядова Анастасия

Отец ребёнка: Третьяков Александр

Кирюшина
Рождение ребёнка
1922

Сын: Уткин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Уткин Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
05.07.1927

Дочь: Мельникова Нина Афанасьевна

Отец ребёнка: Уткин Афанасий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Прокопий (Прокофий) Афанасьевич

Отец ребёнка: Уткин Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Уткин Афанасий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Афанасий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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