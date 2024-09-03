Швец (Ципко) Екатерина Ивановна
Место рожденияЧеремошное
Дата рождения13.12.1911
Дата смерти11.08.1992
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1911
Отец: Ципко Иван Васильевич
Мать: Ципко Оксана Ильковна
Бракосочетание
1929
Муж: Швец Иван Иосифович
Рождение ребёнка
01.01.1935
Дочь: Калимова (Швец) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Швец Иван Иосифович
Рождение ребёнка
12.05.1937
Отец ребёнка: Швец Иван Иосифович
Рождение ребёнка
26.01.1940
Отец ребёнка: Швец Иван Иосифович
Рождение ребёнка
11.08.1950
Отец ребёнка: Швец Иван Иосифович
Смерть
11.08.1992
Пермь, Пермский, Пермский край