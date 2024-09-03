Швец (Ципко) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швец (Ципко) Екатерина Ивановна

Место рождения

Черемошное

Дата рождения

13.12.1911

Дата смерти

11.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1911

Отец: Ципко Иван Васильевич

Мать: Ципко Оксана Ильковна

Бракосочетание
1929

Муж: Швец Иван Иосифович

Булаи, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.01.1935

Дочь: Калимова (Швец) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Швец Иван Иосифович

Булаи, Вінницька область
Рождение ребёнка
12.05.1937

Сын: Швец Николай Иванович

Отец ребёнка: Швец Иван Иосифович

Булаи, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.01.1940

Сын: Швец Василий Иванович

Отец ребёнка: Швец Иван Иосифович

Булаи, Вінницька область
Рождение ребёнка
11.08.1950

Сын: Швец Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Швец Иван Иосифович

Смерть
11.08.1992
Пермь, Пермский, Пермский край

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