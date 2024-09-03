Ципко Оксана Ильковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ципко Остап Иванович
Отец ребёнка: Ципко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.12.1911
Дочь: Швец (Ципко) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ципко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Ципко) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Ципко Иван Васильевич
Черемошное, Волинська область
Смерть
Неизвестно
Умерла в 1970-х годах.