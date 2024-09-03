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Ципко Оксана Ильковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ципко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ципко Остап Иванович

Отец ребёнка: Ципко Иван Васильевич

Булаи, Вінницька область
Рождение ребёнка
13.12.1911

Дочь: Швец (Ципко) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Ципко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Ципко) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Ципко Иван Васильевич

Черемошное, Волинська область
Смерть
Неизвестно
Булаи, Вінницька область
Умерла в 1970-х годах.

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