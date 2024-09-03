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Ципко Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ципко Оксана Ильковна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ципко Остап Иванович

Мать ребёнка: Ципко Оксана Ильковна

Булаи, Вінницька область
Рождение ребёнка
13.12.1911

Дочь: Швец (Ципко) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ципко Оксана Ильковна

Смерть
1914
Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Ципко) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Ципко Оксана Ильковна

Черемошное, Волинська область

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