Ципко Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ципко Оксана Ильковна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ципко Остап Иванович
Мать ребёнка: Ципко Оксана Ильковна
Булаи, Вінницька область
Рождение ребёнка
13.12.1911
Дочь: Швец (Ципко) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Ципко Оксана Ильковна
Смерть
1914
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Ципко) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Ципко Оксана Ильковна
Черемошное, Волинська область