Немирова Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Немирова Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1801 ст.
Дочь: Немирова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1802 ст.
Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1804 ст.
Сын: Немиров Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1805 ст.
Сын: Немиров Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1806 ст.
Дочь: Немирова Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1808 ст.
Дочь: Ханаева Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1809 ст.
Дочь: Немирова Елизавета Гавриловна
Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1812 ст.
Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно