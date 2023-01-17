Немирова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немирова Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Немирова Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.02.1801 ст.

Дочь: Немирова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.01.1802 ст.

Сын: Немиров Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.05.1804 ст.

Сын: Немиров Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.07.1805 ст.

Сын: Немиров Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.11.1806 ст.

Дочь: Немирова Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.01.1808 ст.

Дочь: Ханаева Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1809 ст.

Дочь: Немирова Елизавета Гавриловна

Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.12.1812 ст.

Сын: Немиров Фёдор Гаврилович

Отец ребёнка: Немиров Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немиров Гавриил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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