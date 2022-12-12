Ханаева (Немирова) Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения27.01.1808 ст.
Дата смерти30.12.1872 ст.
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1808 ст.
Отец: Немиров Гавриил Иванович
Мать: Немирова Анна Матвеевна
Бракосочетание
22.07.1835 ст.
Рождение ребёнка
31.08.1836 ст.
Дочь: Ханаева Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Ханаев Степан Степанович
Рождение ребёнка
22.03.1838 ст.
Сын: Ханаев Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Ханаев Степан Степанович
Рождение ребёнка
27.07.1839 ст.
Отец ребёнка: Ханаев Степан Степанович
Рождение ребёнка
30.06.1840 ст.
Сын: Ханаев Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Ханаев Степан Степанович
Рождение ребёнка
18.08.1842 ст.
Отец ребёнка: Ханаев Степан Степанович
Смерть
30.12.1872 ст.