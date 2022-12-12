Ханаева (Немирова) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханаева (Немирова) Мария Гавриловна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

27.01.1808 ст.

Дата смерти

30.12.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1808 ст.

Отец: Немиров Гавриил Иванович

Мать: Немирова Анна Матвеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
22.07.1835 ст.

Муж: Ханаев Степан Степанович

Рождение ребёнка
31.08.1836 ст.

Дочь: Ханаева Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Ханаев Степан Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.03.1838 ст.

Сын: Ханаев Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Ханаев Степан Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.07.1839 ст.

Сын: Ханаев Иван Степанович

Отец ребёнка: Ханаев Степан Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.06.1840 ст.

Сын: Ханаев Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Ханаев Степан Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1842 ст.

Сын: Ханаев Иван Степанович

Отец ребёнка: Ханаев Степан Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
30.12.1872 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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