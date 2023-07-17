Зуева Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1861
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
1833
Муж: Зуев Денис Семёнович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Зуева Татьяна Денисовна
Отец ребёнка: Зуев Денис Семёнович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Зуев Денис Семёнович
с. Песковатское Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Зуев Денис Семёнович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Зуев Денис Семёнович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Зуева Марфа Денисовна
Отец ребёнка: Зуев Денис Семёнович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Зуева Матрона Денисовна
Отец ребёнка: Зуев Денис Семёнович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Зуев Иван Денисович
Отец ребёнка: Зуев Денис Семёнович
Смерть
1861