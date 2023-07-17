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Зуева Татьяна Николаевна

Место рождения

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1861

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай Ильич

Мать: не указана

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1833

Муж: Зуев Денис Семёнович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Зуева Татьяна Денисовна

Отец ребёнка: Зуев Денис Семёнович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Зуев Лазарь Денисович

Отец ребёнка: Зуев Денис Семёнович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
с. Песковатское Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Зуев Дмитрий Денисович

Отец ребёнка: Зуев Денис Семёнович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Зуев Прокопий Денисович

Отец ребёнка: Зуев Денис Семёнович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Зуева Марфа Денисовна

Отец ребёнка: Зуев Денис Семёнович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Зуева Матрона Денисовна

Отец ребёнка: Зуев Денис Семёнович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Зуев Иван Денисович

Отец ребёнка: Зуев Денис Семёнович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1861

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