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Зуев Денис Семёнович

Место рождения

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зуев Семён

Мать: не указана

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1833

Жена: Зуева Татьяна Николаевна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Зуева Татьяна Денисовна

Мать ребёнка: Зуева Татьяна Николаевна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Зуев Лазарь Денисович

Мать ребёнка: Зуева Татьяна Николаевна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
с. Песковатское Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Зуев Дмитрий Денисович

Мать ребёнка: Зуева Татьяна Николаевна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Зуев Прокопий Денисович

Мать ребёнка: Зуева Татьяна Николаевна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Зуева Марфа Денисовна

Мать ребёнка: Зуева Татьяна Николаевна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Зуева Матрона Денисовна

Мать ребёнка: Зуева Татьяна Николаевна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Зуев Иван Денисович

Мать ребёнка: Зуева Татьяна Николаевна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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