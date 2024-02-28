Зуев Лазарь Денисович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти1917
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Зуев Денис Семёнович
Мать: Зуева Татьяна Николаевна
с. Песковатское Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Зуева Матрона Федоровна
с. Песковатское Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Зуева Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Зуева Татьяна Лазаревна
Мать ребёнка: Зуева Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Макрида Лазаревна
Мать ребёнка: Зуева Матрона Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Матрона Федоровна
Смерть
1917