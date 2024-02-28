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Зуев Лазарь Денисович

Место рождения

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Зуев Денис Семёнович

Мать: Зуева Татьяна Николаевна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
с. Песковатское Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Зуев Андрей Лазаревич

Мать ребёнка: Зуева Матрона Федоровна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
с. Песковатское Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Зуев Георгий Лазаревич

Мать ребёнка: Зуева Матрона Федоровна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Зуева Татьяна Лазаревна

Мать ребёнка: Зуева Матрона Федоровна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева Макрида Лазаревна

Мать ребёнка: Зуева Матрона Федоровна

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Матрона Федоровна

Смерть
1917
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