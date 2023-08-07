Мякишкова Евдокия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.07.1743 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1694 ст.
Отец ребёнка: Мякишков Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1700 ст.
Дочь: Акулина Григорьева
Отец ребёнка: Мякишков Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1702 ст.
Отец ребёнка: Мякишков Григорий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.1743 ст.