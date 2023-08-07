Мякишкова Евдокия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякишкова Евдокия Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.07.1743 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1667 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1694 ст.

Сын: Мякишков Иван Григорьев

Отец ребёнка: Мякишков Григорий Михайлов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1700 ст.

Дочь: Акулина Григорьева

Отец ребёнка: Мякишков Григорий Михайлов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1702 ст.

Сын: Мякишков Борис Григорьев

Отец ребёнка: Мякишков Григорий Михайлов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякишков Григорий Михайлов

Смерть
20.07.1743 ст.
Торжок, город Торжок, Тверская область
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