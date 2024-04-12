Мякишков Григорий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1667 ст.
Дата смерти20.07.1743 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667 ст.
Отец: Мякишев Михайла Самойлов
Рождение ребёнка
Около 1694 ст.
Мать ребёнка: Мякишкова Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1700 ст.
Дочь: Акулина Григорьева
Мать ребёнка: Мякишкова Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1702 ст.
Мать ребёнка: Мякишкова Евдокия Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.1743 ст.