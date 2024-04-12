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Мякишков Григорий Михайлов

Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

Около 1667 ст.

Дата смерти

20.07.1743 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667 ст.

Отец: Мякишев Михайла Самойлов

Мать: не указана

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1694 ст.

Сын: Мякишков Иван Григорьев

Мать ребёнка: Мякишкова Евдокия Сергеева

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1700 ст.

Дочь: Акулина Григорьева

Мать ребёнка: Мякишкова Евдокия Сергеева

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1702 ст.

Сын: Мякишков Борис Григорьев

Мать ребёнка: Мякишкова Евдокия Сергеева

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякишкова Евдокия Сергеева

Смерть
20.07.1743 ст.
Торжок, город Торжок, Тверская область
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