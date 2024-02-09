Саенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаенко Иван

Саенко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

1933 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саенко Вера

Рождение ребёнка
01.08.1933

Дочь: Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Саенко Вера

Рождение ребёнка
01.10.1936

Сын: Саенко Василий Иванович

Мать ребёнка: Саенко Вера

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саенко Вера

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.