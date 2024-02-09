Саенко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саенко Вера
Рождение ребёнка
01.08.1933
Дочь: Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Саенко Вера
Рождение ребёнка
01.10.1936
Мать ребёнка: Саенко Вера
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саенко Вера
Смерть
Неизвестно