Саенко Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти28.08.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саенко Иван
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1933
Дочь: Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Саенко Иван
Рождение ребёнка
01.10.1936
Отец ребёнка: Саенко Иван
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саенко Иван
Смерть
28.08.1991
Причина смерти: по старости