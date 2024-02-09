Саенко Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саенко Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

28.08.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1933 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саенко Иван

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1933

Дочь: Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Саенко Иван

Рождение ребёнка
01.10.1936

Сын: Саенко Василий Иванович

Отец ребёнка: Саенко Иван

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саенко Иван

Смерть
28.08.1991
Причина смерти: по старости

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