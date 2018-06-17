Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна
Место рожденияРакитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Дата рождения01.08.1933
Дата смерти17.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933
Отец: Саенко Иван
Мать: Саенко Вера
Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1955
Муж: Егоров Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.09.1955
Отец ребёнка: Егоров Иван Павлович
Рождение ребёнка
21.07.1957
Отец ребёнка: Егоров Иван Павлович
Рождение ребёнка
18.03.1960
Сын: Егоров Александр Иванович
Отец ребёнка: Егоров Иван Павлович
Рождение ребёнка
07.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Иван Павлович
Бракосочетание
2000
Смерть
17.06.2018