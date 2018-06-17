Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна

Место рождения

Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

01.08.1933

Дата смерти

17.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933

Отец: Саенко Иван

Мать: Саенко Вера

Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1955

Муж: Егоров Иван Павлович

Рождение ребёнка
29.09.1955

Сын: Егоров Николай Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Павлович

Рождение ребёнка
21.07.1957

Сын: Егоров Виктор Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Павлович

Рождение ребёнка
18.03.1960

Сын: Егоров Александр Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Павлович

Рождение ребёнка
07.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Иван Павлович

Бракосочетание
2000

Муж: Крамарев Николай Кузьмич

Смерть
17.06.2018

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