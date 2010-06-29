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Саенко Василий Иванович

Место рождения

Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

01.10.1936

Дата смерти

29.06.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1936

Отец: Саенко Иван

Мать: Саенко Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саенко (Сербина) Вера Арсентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
механизатор / тракторист
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саенко (Сербина) Вера Арсентьевна

Рождение ребёнка
01.04.1965

Сын: Саенко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Саенко (Сербина) Вера Арсентьевна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саенко (Сербина) Вера Арсентьевна

Смерть
29.06.2010

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