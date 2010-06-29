Саенко Василий Иванович
Место рожденияРакитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Дата рождения01.10.1936
Дата смерти29.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1936
Отец: Саенко Иван
Мать: Саенко Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
механизатор / тракторист
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саенко (Сербина) Вера Арсентьевна
Рождение ребёнка
01.04.1965
Сын: Саенко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Саенко (Сербина) Вера Арсентьевна
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саенко (Сербина) Вера Арсентьевна
Смерть
29.06.2010