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Прозоровский Лолий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

29.01.1899 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
15.06.1891
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Закончил Семинарию.
Работа или профессия
27.08.1891 ст.
Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Назначен на диаконскую вакансию к Спасской Сиемской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
08.08.1893 ст.
Ивановское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Произведён во священника к Предтеченской Косяковской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прозоровская Агния Васильевна

Смерть
29.01.1899 ст.
Ивановское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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