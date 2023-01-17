Прозоровский Лолий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти29.01.1899 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
15.06.1891
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Закончил Семинарию.
Работа или профессия
27.08.1891 ст.
Спасское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Назначен на диаконскую вакансию к Спасской Сиемской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
08.08.1893 ст.
Произведён во священника к Предтеченской Косяковской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1899 ст.