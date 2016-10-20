Василенко Яков Андреевич 26.02.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василенко Яков Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1941

Дата смерти

20.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1941 г.р.
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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1941

Отец: Василенко Андрей Яковлевич

Мать: Василенко (Полякова) Генриетта (Евгения) Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко (Столярова) Вера Аркадьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
г. Иркутск, Иркутская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
29.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Василенко (Столярова) Вера Аркадьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Василенко (Столярова) Вера Аркадьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.10.2016

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