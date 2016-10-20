Василенко Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1941
Дата смерти20.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Иркутск, Иркутская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
29.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Василенко (Столярова) Вера Аркадьевна
Рождение ребёнка
23.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Василенко (Столярова) Вера Аркадьевна
Рождение ребёнка
07.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.10.2016