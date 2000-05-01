Василенко (Столярова) Вера Аркадьевна 29.09.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василенко (Столярова) Вера Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1941

Дата смерти

01.05.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василенко Яков Андреевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
г. Иркутск, Иркутская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
29.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василенко Яков Андреевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василенко Яков Андреевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
01.05.2000

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