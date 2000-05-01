Василенко (Столярова) Вера Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1941
Дата смерти01.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Иркутск, Иркутская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
29.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василенко Яков Андреевич
Рождение ребёнка
23.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василенко Яков Андреевич
Смерть
01.05.2000