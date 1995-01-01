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Антоненко Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Антоненко Василий Миронович

Мать: Антоненко Гарпина Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Антоненко Нина Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Антоненко Нина Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Антоненко Нина Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антоненко Нина Стефановна

Смерть
1995
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