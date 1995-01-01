Антоненко Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1995
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Антоненко Нина Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Антоненко Нина Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Михаил Иванович
Мать ребёнка: Антоненко Нина Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995