Антоненко Василий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Василий Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Антоненко Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Антоненко Пантелей Васильевич

Мать ребёнка: Антоненко Гарпина Родионовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Антоненко Иван Васильевич

Мать ребёнка: Антоненко Гарпина Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаевая Нина Васильевна

Мать ребёнка: Антоненко Гарпина Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Павел Васильевич

Мать ребёнка: Антоненко Гарпина Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антоненко Инна Васильевна

Мать ребёнка: Антоненко Гарпина Родионовна

Смерть
Неизвестно
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