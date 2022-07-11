Антоненко Василий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Антоненко Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Антоненко Пантелей Васильевич
Мать ребёнка: Антоненко Гарпина Родионовна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Антоненко Иван Васильевич
Мать ребёнка: Антоненко Гарпина Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаевая Нина Васильевна
Мать ребёнка: Антоненко Гарпина Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Павел Васильевич
Мать ребёнка: Антоненко Гарпина Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антоненко Инна Васильевна
Мать ребёнка: Антоненко Гарпина Родионовна
Смерть
Неизвестно