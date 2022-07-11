Антоненко Гарпина Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Антоненко Пантелей Васильевич
Отец ребёнка: Антоненко Василий Миронович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Антоненко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Антоненко Василий Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаевая Нина Васильевна
Отец ребёнка: Антоненко Василий Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Павел Васильевич
Отец ребёнка: Антоненко Василий Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антоненко Инна Васильевна
Отец ребёнка: Антоненко Василий Миронович
Смерть
Неизвестно