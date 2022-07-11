Антоненко Гарпина Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Гарпина Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Антоненко Пантелей Васильевич

Отец ребёнка: Антоненко Василий Миронович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Антоненко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Антоненко Василий Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаевая Нина Васильевна

Отец ребёнка: Антоненко Василий Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Павел Васильевич

Отец ребёнка: Антоненко Василий Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антоненко Инна Васильевна

Отец ребёнка: Антоненко Василий Миронович

Смерть
Неизвестно
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