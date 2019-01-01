- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2315Калитва (Старая Калитва, бывший заштатный город), слоб. каз.при урочище Тупке, оз. Подгорном и рр. Доне и Черной Калитве.120станов. кварт.97731443325Церковь православная. Училище. Ярмарок 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1065. Ст. Калитва, слобода бывшая государственная, при реке Доне и озере Подгорном, дворов 756, жителей 4879, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь п Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Старая Калитва6965слободаСтарокалитвянскаго8645388
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Старая Калитва
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7629Старая Калитвасело50°09'с.ш.40°00'в.д.M-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20647456101с Старая Калитвасело