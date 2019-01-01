село Старая Калитва, село Старая Калитва, Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Старая Калитва

Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2315Калитва (Старая Калитва, бывший заштатный город), слоб. каз.при урочище Тупке, оз. Подгорном и рр. Доне и Черной Калитве.120станов. кварт.97731443325Церковь православная. Училище. Ярмарок 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Старо-Калитвенская волость
1065. Ст. Калитва, слобода бывшая государственная, при реке Доне и озере Подгорном, дворов 756, жителей 4879, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь п Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Старокалитвянская волость
Старая Калитва6965слободаСтарокалитвянскаго8645388

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Старо-Калитвянская волость
слобода Старая Калитва

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Россошанский район
7629Старая Калитвасело50°09'с.ш.40°00'в.д.M-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Россошанский муниципальный район, Старокалитвенское сельское поселение
20647456101с Старая Калитвасело
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