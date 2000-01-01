Антоненко (Васильченко) Нина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко (Васильченко) Нина Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Васильченко Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Антоненко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Антоненко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Антоненко Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоненко Иван Васильевич

Смерть
1981
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