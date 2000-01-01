Антоненко (Васильченко) Нина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1981
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Васильченко Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Антоненко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Антоненко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоненко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Антоненко Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981