Леонова (Башкирцева) Феофания Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Башкирцева) Феофания Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1924

Дата смерти

25.12.2009

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1924

Отец: Башкирцев Григорий Гаврилович

Мать: Башкирцева Феодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Александр Александрович

Смерть
25.12.2009
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область

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