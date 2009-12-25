Леонова (Башкирцева) Феофания Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1924
Дата смерти25.12.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1924
Отец: Башкирцев Григорий Гаврилович
Мать: Башкирцева Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
25.12.2009
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область