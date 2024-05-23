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Башкирцева Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башкирцев Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Башкирцев Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Башкирцев Григорий Гаврилович

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.03.1924

Дочь: Леонова Феофания Григорьевна

Отец ребёнка: Башкирцев Григорий Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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