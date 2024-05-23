Башкирцева Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Башкирцев Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Башкирцев Григорий Гаврилович
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.03.1924
Дочь: Леонова Феофания Григорьевна
Отец ребёнка: Башкирцев Григорий Гаврилович
Смерть
Неизвестно