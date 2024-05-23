Башкирцев Григорий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1885
Дата смерти05.07.1968
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.11.1885
Отец: Башкирцев Гавриил
Мать: не указана
В свидетельстве о браке указан месяц рождения ноябрь, на могиле октябрь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Башкирцева Феодора
Рождение ребёнка
1913
Сын: Башкирцев Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Башкирцева Феодора
Рождение ребёнка
24.03.1924
Дочь: Леонова Феофания Григорьевна
Мать ребёнка: Башкирцева Феодора
Бракосочетание
29.06.1927
Смерть
05.07.1968