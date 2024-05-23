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Башкирцев Григорий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1885

Дата смерти

05.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1885

Отец: Башкирцев Гавриил

Мать: не указана

В свидетельстве о браке указан месяц рождения ноябрь, на могиле октябрь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башкирцева Феодора

Рождение ребёнка
1913

Сын: Башкирцев Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Башкирцева Феодора

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.03.1924

Дочь: Леонова Феофания Григорьевна

Мать ребёнка: Башкирцева Феодора

Бракосочетание
29.06.1927

Жена: Башкирцева Наталья Павловна

Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
05.07.1968
Малая Западенка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область

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