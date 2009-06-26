Леонов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1924
Дата смерти26.06.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
26.06.2009