Леонов Александр Александрович 24.03.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Леонов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1924

Дата смерти

26.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Леонова (Башкирцева) Феофания Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонова (Башкирцева) Феофания Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонова (Башкирцева) Феофания Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонова (Башкирцева) Феофания Григорьевна

Смерть
26.06.2009

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