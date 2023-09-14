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Калинин Илья Стефанович

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Место рождения

Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Калинин Стефан Кириллович

Мать: Калинина Акилина Федоровна

Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Бракосочетание
28.01.1863

Жена: Калинина Евдокия Афанасьевна

Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Смерть
Неизвестно
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