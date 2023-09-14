Калинин Илья Стефанович
Место рожденияОрловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Бракосочетание
28.01.1863
Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Смерть
Неизвестно