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Калинин Стефан Кириллович

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Место рождения

Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское что на сосне (ныне с. калинино)

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Калинина Авдотья Герасимовна

Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское что на сосне (ныне с. калинино)
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1823

Сын: Калинин Петр Стефанович

Мать ребёнка: Калинина Акилина Федоровна

Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Калинина Устинья Стефановна

Мать ребёнка: Калинина Анна Филипповна

Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Рождение ребёнка
1844

Сын: Калинин Илья Стефанович

Мать ребёнка: Калинина Акилина Федоровна

Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Калинина Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Калинина Акилина Федоровна

Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Вышла замуж за крестьянина д. Сагайское
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Калинина Агриппина Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Бракосочетание
21.08.1866

Жена: Калинина Акилина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Анна Филипповна

Смерть
Неизвестно
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