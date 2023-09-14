Калинин Стефан Кириллович
Место рожденияОрловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское что на сосне (ныне с. калинино)
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: скрыто настройками приватности
Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское что на сосне (ныне с. калинино)
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Калинина Акилина Федоровна
Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Калинина Устинья Стефановна
Мать ребёнка: Калинина Анна Филипповна
Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Калинина Акилина Федоровна
Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Калинина Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Калинина Акилина Федоровна
Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Вышла замуж за крестьянина д. Сагайское
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Калинина Агриппина Стефановна
Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Бракосочетание
21.08.1866
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Анна Филипповна
Смерть
Неизвестно