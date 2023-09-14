Калинина Акилина Федоровна
Место рожденияОрловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское (ныне село Калинино) что на сосне
Дата рождения21.08.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Калинин Стефан Кириллович
Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Калинин Стефан Кириллович
Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Калинина Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Калинин Стефан Кириллович
Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Вышла замуж за крестьянина д. Сагайское
Рождение
21.08.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское (ныне село Калинино) что на сосне
Бракосочетание
21.08.1866
Смерть
Неизвестно