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Калинина Акилина Федоровна

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Место рождения

Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское (ныне село Калинино) что на сосне

Дата рождения

21.08.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823

Сын: Калинин Петр Стефанович

Отец ребёнка: Калинин Стефан Кириллович

Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское
Рождение ребёнка
1844

Сын: Калинин Илья Стефанович

Отец ребёнка: Калинин Стефан Кириллович

Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Калинина Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Калинин Стефан Кириллович

Орловская губерния, Ливенский уезд, Ольшанская волость, д. Нижняя Большая
Вышла замуж за крестьянина д. Сагайское
Рождение
21.08.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское (ныне село Калинино) что на сосне
Бракосочетание
21.08.1866

Муж: Калинин Стефан Кириллович

Смерть
Неизвестно
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