Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское (ныне село Калинино) что на сосне

Место рождения Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, с. Егорьевское (ныне село Калинино) что на сосне

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