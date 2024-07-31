Орлов Тит Матвеевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1875 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1875 ст.
Отец: Орлов Матвей Евгеньевич
Мать: Орлова Марфа Фёдоровна
Бракосочетание
24.01.1903 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.
Дочь: Орлова Федора Титовна
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.07.1905 ст.
Дочь: Никифорова (Орлова) Анна Титовна
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Дмитриевна