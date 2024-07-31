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Орлов Тит Матвеевич

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Место рождения

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

04.04.1875 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1875 ст.

Отец: Орлов Матвей Евгеньевич

Мать: Орлова Марфа Фёдоровна

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1903 ст.

Жена: Орлова Евдокия Дмитриевна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.

Дочь: Орлова Федора Титовна

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Дмитриевна

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1905 ст.

Дочь: Никифорова (Орлова) Анна Титовна

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Дмитриевна

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд

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