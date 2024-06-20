Никифорова (Орлова) Анна Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Орлова) Анна Титовна

Место рождения

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

25.07.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1905 ст.

Отец: Орлов Тит Матвеевич

Мать: Орлова Евдокия Дмитриевна

Гольцова, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Иван Петрович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Никифорова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Петрович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1931

Сын: Никифоров Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Петрович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Никифорова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Петрович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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