Никифорова (Орлова) Анна Титовна
Место рождения
Дата рождения25.07.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1905 ст.
Отец: Орлов Тит Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Никифорова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Никифоров Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Никифоров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Никифорова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Петрович
Смерть
Неизвестно