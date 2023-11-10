Орлова Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

14.01.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
24.01.1903 ст.

Муж: Орлов Тит Матвеевич

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.

Дочь: Орлова Федора Титовна

Отец ребёнка: Орлов Тит Матвеевич

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1905 ст.

Дочь: Никифорова Анна Титовна

Отец ребёнка: Орлов Тит Матвеевич

Гальцово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
14.01.1963
Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
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