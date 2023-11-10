Орлова Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти14.01.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1903 ст.
Муж: Орлов Тит Матвеевич
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.
Дочь: Орлова Федора Титовна
Отец ребёнка: Орлов Тит Матвеевич
Рождение ребёнка
25.07.1905 ст.
Дочь: Никифорова Анна Титовна
Отец ребёнка: Орлов Тит Матвеевич
Смерть
14.01.1963
Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд