Колесниковъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения22.10.1891
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1891
Бракосочетание
04.11.1909
Рождение ребёнка
09.07.1910
Сын: Колесниковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Колесникова (Суровцова) Матрена
Рождение ребёнка
05.05.1912
Дочь: (Колесникова) Елена
Мать ребёнка: Колесникова (Суровцова) Матрена
Рождение ребёнка
09.05.1914
Дочь: (Колесникова) Федосья
Мать ребёнка: Колесникова (Суровцова) Матрена
Рождение ребёнка
20.09.1918
Сын: Колесниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Колесникова (Суровцова) Матрена