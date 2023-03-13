Колесниковъ Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесниковъ Кузьма

Колесниковъ Кузьма

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.10.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1891

Отец: Колесниковъ Василій

Мать: Колесникова Прасковья Михайлова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.11.1909

Жена: Колесникова (Суровцова) Матрена

Рождение ребёнка
09.07.1910

Сын: Колесниковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Колесникова (Суровцова) Матрена

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1912

Дочь: (Колесникова) Елена

Мать ребёнка: Колесникова (Суровцова) Матрена

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1914

Дочь: (Колесникова) Федосья

Мать ребёнка: Колесникова (Суровцова) Матрена

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1918

Сын: Колесниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Колесникова (Суровцова) Матрена

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.