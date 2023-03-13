Колесникова (Суровцова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Суровцовъ Яковъ (Якимовъ)
Мать: Суровцова Екатерина
Бракосочетание
04.11.1909
Муж: Колесниковъ Кузьма
Рождение ребёнка
09.07.1910
Сын: Колесниковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Колесниковъ Кузьма
Рождение ребёнка
05.05.1912
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Колесниковъ Кузьма
Рождение ребёнка
09.05.1914
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Колесниковъ Кузьма
Рождение ребёнка
20.09.1918
Сын: Колесниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Колесниковъ Кузьма