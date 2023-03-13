Колесникова (Суровцова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Суровцова) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Суровцовъ Яковъ (Якимовъ)

Мать: Суровцова Екатерина

Бракосочетание
04.11.1909

Муж: Колесниковъ Кузьма

Рождение ребёнка
09.07.1910

Сын: Колесниковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Колесниковъ Кузьма

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1912

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Колесниковъ Кузьма

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1914

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Колесниковъ Кузьма

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1918

Сын: Колесниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Колесниковъ Кузьма

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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